Apple выпустит собственный телевизор в рамках умного дома

Идея выпуска телевизора появилась в Apple еще в 2009 году, но была отложена из-за недостаточной дифференциации продуктов на рынке. Теперь, спустя более десяти лет, компания имеет целую экосистему устройств, которые могут работать в связке, что дает ей новые возможности для создания телевизора, который будет интегрирован с другими гаджетами Apple.

Однако, несмотря на обсуждения, запуск телевизора Apple не является гарантированным. В первую очередь, компания ждет успешного запуска другого продукта — устройства для управления умным домом с 6-дюймовым экраном, которое будет выполнять роль центрального хаба для всех аксессуаров, совместимых с HomeKit. Только если это устройство будет популярно, Apple может сделать следующий шаг и анонсировать телевизор.

Точные подробности о новом телевизоре неизвестны, но можно ожидать, что он будет поддерживать функции умного дома и сможет управлять совместимыми устройствами.