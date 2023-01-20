Apple выпустит совершенно новое устройство для управления «умным» домом

Apple выпустит совершенно новое устройство для управления «умным» домомА мог бы быть сюрприз
Издание Bloomberg поделилось свежей порцией утечек о грядущих планах Apple.
Фото: Homesmart
На этот раз наши коллеги рассказали, что яблочная корпорация активно работает над новой линейкой устройств для «умного» дома. Сообщается, что компания собирается выпустить уменьшенную версию своего динамика HomePod, оснащённую Matter.
Так в Apple решили назвать новую технологию, позволяющую легко интегрировать колонки с другими устройствами смарт-дома. При этом ожидается, что новинка, по размерам сопоставимая с Google Nest Hub или Amazon Echo Show, будет стоить дешевле iPad.
Использоваться она будет в основном для FaceTime-бесед либо управления прочими устройствами «умного» дома. Также ходят слухи о том, что в будущем Apple планирует выпустить более крупные дисплеи для умного дома.