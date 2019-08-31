Apple выпустит специальную метку для поиска вещей

Такая метка позволит легко и просто отслеживать ключи, бумажник, сумочку или рюкзак, с помощью приложения «Локатор». В iOS 13 в «Локаторе» появилась специальная вкладка Items для отслеживания вещей с меткой.

Приложение оповестит пользователей при удалении от метки. Также пользователь сможет заставить метку подать звуковой сигнал через приложение. Если кто-то найдёт вещь с Apple Tag, он сможет узнать контактную информацию о владельце метки, а затем связаться с ним по телефону или iMessage.