Apple выпустит специальную пластиковую версию Apple Watch для детей

Марка Гурман из Bloomberg упомянул, что новая модель будет более «дружелюбной для детей» и добавил, что пластиковый корпус позволит расширить цветовую гамму.

Это может сделать Apple Watch SE более привлекательными для младшей аудитории и освежить модельный ряд.

Традиционные цвета Apple Watch, такие как черный, серебристый и Product Red, могут дополниться более яркими и смелыми оттенками, похожими на цветовые решения iMac и некоторых моделей iPhone.

Новые цвета могут включать различные оттенки, которые сделают часы более веселыми и привлекательными для детей.

Хотя Watch SE не обладают всеми функциями основной линейки, такими как дополнительные датчики здоровья или жесты управления, они остаются отличными смарт-часами.