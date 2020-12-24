Apple выпустит удешевлённую версию своих самых дорогих наушников за 63 тысяч рублей в 2021 году

AirPods Max вышли совсем недавно, а интернет-инсайдеры уже начали снабжать нас утечками об их более дешёвом варианте, передаёт Wccftech. Как именно будет называться новинка — неизвестно. Но есть предположения, что компания продолжит логическую цепочку из устройств линейки SE (Apple Watch SE, iPhone SE) и выпустит AirPods Max SE.

Сообщается, что основной областью применения новых наушников будет спорт. Из-за этого вес устройства станет ниже (290 грамм против 385 грамм в AirPods Max). При этом цена также будет заметно приятнее. Если верить утечкам, стоимость AirPods Max SE составит 399 долларов, что в рублях эквивалентно 30 тыс рублей.