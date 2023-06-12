Apple выпустит удешевлённый AR-шлем в 2025 году. Каким он будет

По словам инсайдера, купертиновцы не пойдут на компромиссы при разработке более доступной версии шлема. Он также отметил, что бюджетной модели будет присутствовать внешний экран EyeSight, отображающий глаза пользователя, а также система отслеживания взгляда и движения рук.

Планы Apple составлены таким образом, что более доступная версия гарнитуры появится уже в конце 2025 года. То есть через два года после оригинального Vision Pro.

Гурман также отметил, что яблочная корпорация уже работает над вторым поколением Vision Pro, которое будет оснащено более быстрым процессором.

При этом компания якобы надеется, что высокая цена оригинальной гарнитуры в $3500 не оттолкнёт потенциальных покупателей. Также они рассчитывают на достаточное количество пользователей, ожидающих появления более доступной версии.