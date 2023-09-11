Apple выпустит улучшенный магнитный повербанк

А это означает, что и новая версия магнитного зарядного устройства MagSafe Duo будет оснащена поддержкой USB-C. Но самое интересное вовсе не это.

Куда больше внимания привлекает тот факт, что новый магнитный повербанк MagSafe будет «складывающимся». Об этом рассказал инсайдер из Bloomberg Марка Гурман.

Данная особенность позволит пользователям соединять несколько зарядных устройств вместе, обеспечивая одновременно зарядку нескольких девайсов. Такой подход будет особенно полезен для тех, кто постоянно использует не один гаджет.

Есть шансы, что обновлённый повербанк покажут уже завтра, в рамках осенней презентации компании вместе с iPhone 15.