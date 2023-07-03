Apple выпустит в два раза меньше запланированных VR-очков в 2024 году

Основной проблемой являются дисплеи OLEDoS, которые производятся совместно Sony и TSMC и подвержены высокому проценту брака.

Изначально Apple планировала выпустить 1 млн Vision Pro в 2024 году, но из-за сложностей в производстве этот объём был сокращен до 400 тыс.

Китайская компания Luxshare будет осуществлять производство гарнитур Vision Pro, а два китайских поставщика будут выпускать различные компоненты. По данным, эти поставщики уже получили заказ на 130-150 тыс деталей.

Выход более доступной версии гарнитуры Vision Pro от Apple может задержаться, так как упрощение конструкции может привести к ещё большему снижению качества компонентов.