Apple выпустит второе поколение умных меток AirTag вместе с MacBook Air M4

Первое поколение AirTag, представленное в 2021 году, завоевало популярность благодаря возможности отслеживания потерянных вещей. Однако новые AirTag 2 обещают стать ещё более функциональными.

Согласно информации от аналитика Марка Гурмана, AirTag 2 получит улучшенный чип, обеспечивающий более точное определение местоположения, и встроенный динамик для предотвращения несанкционированного использования метки.

Также ожидается интеграция с устройствами Vision Pro, что открывает дополнительные сценарии применения. Внешний дизайн останется практически неизменным, но радиус действия устройства будет значительно увеличен.

Аналитик Мин-Чи Куо ранее заявлял, что массовое производство второго поколения меток было перенесено на 2025 год.

Ожидается, что новинка станет ещё более востребованной благодаря новым функциям, включая возможность взаимодействия с авиакомпаниями для отслеживания багажа.