Apple Watch начали использовать для выявления COVID-19

В ходе научной работы специалисты решили проверить, можно ли использовать определенную функцию Apple Watch для выявления коронавируса. Речь о показателе вариабельности сердечного ритма, который измеряет изменения времени между ударами сердца пользователя в течение дня. Низкая ВСР говорил о том, что нервная система старается приспособиться к изменениям. Так, ученые, в рамках исследования, планировали выяснить, можно ли в случае низкой ВСР спрогнозировать инфицирование коронавирусом.

Для этого они зафиксировали ВСР у почти 300 специалистов из системы здравоохранения Mount Sinai, которые согласились носить Apple Watch, установив на них специальную программу для мониторинга ВСР. Выяснилось, что у работников, которые заразились COVID-19, показатель ВСР изменился еще за неделю до постановки диагноза. Судя по всему, Apple Watch можно эксплуатировать для выявления заражения еще до того, как человек поймет, что он заболел.