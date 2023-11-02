Apple Watch научатся отслеживать остановку дыхания во сне у пользователя

Среди инноваций — технология мониторинга «изменений артериального давления» и функция обнаружения «апноэ во сне» (остановки дыхания).

Согласно информации от известного аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над созданием «прорывной» технологии сенсора артериального давления, которая сможет предупреждать пользователей об изменениях в их артериальном давлении и записывать данные для медицинских целей.

Кроме того, в Apple Watch Series 10 появится функция обнаружения апноэ во сне, которая будет предупреждать пользователей о потенциальных рисках и советовать обратиться к врачу.

Также стоит отметить, что Apple исследует технологию «неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови», которая, как и система мониторинга артериального давления, будет отслеживать «изменения» уровня сахара в крови, а не предоставлять точные показания.

Однако, по прогнозам, эта технология появится в Apple Watch не раньше, чем через несколько лет.