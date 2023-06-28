Apple Watch научились отслеживать настроение владельца

Apple Watch научились отслеживать настроение владельцаИ синхронизировать эту информацию с iPhone
В Apple Watch, популярные умные часы от компании Apple, появилась интересная функция, которая поможет пользователем отслеживать и улучшать своё психическое состояние.
Совмещая в себе полезные функции для здоровья и фитнеса, эти часы теперь предлагают возможность мониторинга настроения. Представители Apple признали, что психическое здоровье так же важно, как и физическое благополучие.
В ходе проведённых исследований, компания пришла к выводу, что обращение внимания на «состояние души» способно повысить эмоциональную устойчивость.
Новая функция, доступная в watchOS 10, включает приложение под названием «Осознанность». Оно позволяет пользователям регистрировать свои эмоции и общее настроение.
Все собранные данные синхронизируются с приложением «Здоровье» на iPhone, работающем на iOS 17. В ближайшем будущем Apple также планирует выпустить отдельное приложение под названием «Журнал», которое поможет определить причины внезапных изменений настроения.