Apple Watch научились отслеживать настроение владельца

Совмещая в себе полезные функции для здоровья и фитнеса, эти часы теперь предлагают возможность мониторинга настроения. Представители Apple признали, что психическое здоровье так же важно, как и физическое благополучие.

В ходе проведённых исследований, компания пришла к выводу, что обращение внимания на «состояние души» способно повысить эмоциональную устойчивость.

Новая функция, доступная в watchOS 10, включает приложение под названием «Осознанность». Оно позволяет пользователям регистрировать свои эмоции и общее настроение.

Все собранные данные синхронизируются с приложением «Здоровье» на iPhone, работающем на iOS 17. В ближайшем будущем Apple также планирует выпустить отдельное приложение под названием «Журнал», которое поможет определить причины внезапных изменений настроения.