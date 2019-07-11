Apple Watch тайно подслушивали разговоры по iPhone

Apple сразу же попыталась успокоить общественность, заявив, что ей неизвестно о случаях, когда вскрывшаяся уязвимость была использована против пользователей продукции компании. Также Apple уточнила, что специалисты компании уже занимаются исправлением бага. Что интересно, само приложение “Рация” не пропадет с умных часов компании — оно лишь перестанет работать на время исправления ошибки.

В начале года похожая ошибка была обнаружена в другом приложении компании Apple — FaceTime. Тогда, при выполнении довольно нехитрой последовательности действий, любой желающий мог начать скрытно подслушивать разговор владельцев Mac или iPhone. Компания отреагировала на ошибку и исправила ее лишь спустя неделю, после ее появления.