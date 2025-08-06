Apple Watch Ultra 3 получат увеличенный дисплей — утечка из iOS 26 beta

Разработчик Аарон Перрис обнаружил в пятой бета-версии iOS 26 изображение, связанное с новым поколением часов, с разрешением 422 × 514 пикселей. Для сравнения, у текущих моделей Apple Watch Ultra — 410 × 502.

Такого разрешения ранее не было ни у одной версии Apple Watch, поэтому можно предположить, что Ultra 3 получат либо чуть больший экран, либо уменьшенные рамки при сохранении прежнего корпуса.

Также не исключено, что увеличение размеров позволит Apple разместить внутри более ёмкий аккумулятор.

Среди других ожидаемых новшеств — поддержка спутниковой связи для обмена сообщениями, функция измерения давления, новый LTPO3 OLED-дисплей с более частым обновлением при Always-On режиме, модем 5G и новый чип S10 или S11.

Презентация Apple Watch Ultra 3, скорее всего, состоится 9 сентября — одновременно с iPhone 17.