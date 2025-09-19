Apple забронировала более половины мощности TSMC для 2-нм чипов

С выпуском первых 2-нм процессоров в конце 2026 года Apple станет лидером гонки, а соперники смогут лишь частично догонять. Несмотря на попытки других производителей анонсировать свои решения, компания из Купертино удерживает значительное преимущество благодаря раннему бронированию производственных мощностей.

Ранее сообщалось, что Apple получила почти половину начальной партии 2-нм чипов TSMC, и массовое производство должно было начаться в текущем квартале. Теперь же компания закрепила за собой более 50 процентов поставок, оставляя конкурентам лишь ограниченные возможности.

TSMC планирует увеличить производство, чтобы удовлетворить спрос всех клиентов. В 2026 году планируется выпуск около 100 тысяч пластин в месяц, а с запуском завода в Аризоне этот показатель может вырасти до 200 тысяч к 2028 году.