Apple задумалась о выпуске наушников «AirPods с глазами» и умных очков

Среди них умные очки, аналогичные Amazon Echo Frames, которые предлагают некоторые функции смарт-аудио и ИИ.

Apple также рассматривает возможность добавления камер в наушники AirPods, что потенциально может устранить необходимость в отдельном продукте в виде смарт-очков.

Также Apple предложила идею создания умного кольца, носимого на пальце, который может выполнять функции интегрированного здоровья для клиентов, которые не хотят носить более громоздкие Apple Watch.

Хотя очки и кольцо находятся на этапе «ранних обсуждений», кажется, что проект AirPods с камерами немного более конкретен.

Проект имеет кодовое название B798 и был запущен в прошлом году. Идея заключается в том, чтобы найти способ вместить камеры с низким разрешением прямо в наушники AirPods.