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Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2024, 07:25
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Apple задумалась о выпуске наушников «AirPods с глазами» и умных очков

Интересные мысли посетили руководство компании
Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что Apple исследует различные форм-факторы для будущих носимых продуктов.

Среди них умные очки, аналогичные Amazon Echo Frames, которые предлагают некоторые функции смарт-аудио и ИИ.

Apple также рассматривает возможность добавления камер в наушники AirPods, что потенциально может устранить необходимость в отдельном продукте в виде смарт-очков.

Также Apple предложила идею создания умного кольца, носимого на пальце, который может выполнять функции интегрированного здоровья для клиентов, которые не хотят носить более громоздкие Apple Watch.

Хотя очки и кольцо находятся на этапе «ранних обсуждений», кажется, что проект AirPods с камерами немного более конкретен.

Проект имеет кодовое название B798 и был запущен в прошлом году. Идея заключается в том, чтобы найти способ вместить камеры с низким разрешением прямо в наушники AirPods.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#AirPods
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#умные очки
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#Apple