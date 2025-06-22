Apple заинтересовалась покупкой поисковой ИИ-системы Perplexity AI

Опубликовано 22 июня 2025, 19:301 мин.
Apple заинтересовалась покупкой поисковой ИИ-системы Perplexity AIНо конкретики пока нет
Известный инсайдер Марк Гурман в информбюллетене Power One сообщил, что руководитель отдела слияний и поглощений Apple Адриан Перика обсуждал идею покупки «умной» поисковой системы Perplexity AI с руководителем направления услуг Apple Эдди Кью. Менеджеры рассматривали перспективы покупки стартапа и выгоды вендора.
© Perplexity AI
Цель Apple — уменьшить зависимость от Google. Вопрос пока на рассмотрении, и никаких предложений не было сделано, учитывая, что спрос на услуги Perplexity растёт и компанией интересуется всё больше серьёзных отраслевых игроков.
Сотрудничество с Google приносит Apple $20 млрд в год, и регуляторы стремятся изменить эту динамику. Perplexity AI заявила, что компания не ведёт переговоры о продаже активов, а Apple отказалась комментировать ситуацию.
На сегодняшний день стартап оценивается в $14 млрд, и если Apple решит его купить, это станет крупнейшей сделкой в истории компании.