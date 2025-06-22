Apple заинтересовалась покупкой поисковой ИИ-системы Perplexity AI

Цель Apple — уменьшить зависимость от Google. Вопрос пока на рассмотрении, и никаких предложений не было сделано, учитывая, что спрос на услуги Perplexity растёт и компанией интересуется всё больше серьёзных отраслевых игроков.

Сотрудничество с Google приносит Apple $20 млрд в год, и регуляторы стремятся изменить эту динамику. Perplexity AI заявила, что компания не ведёт переговоры о продаже активов, а Apple отказалась комментировать ситуацию.

На сегодняшний день стартап оценивается в $14 млрд, и если Apple решит его купить, это станет крупнейшей сделкой в истории компании.