Apple заказала процессоры нового поколения для будущих компьютеров и ноутбуков

Так, если верить данным MacRumors, яблочная компания обратилась за помощью к TSMC — производитель займётся выпуском 4-нм решений. И именно она продолжит поставлять для Apple системы на чипе (SoC) для новых гаджетов.

При этом, судя по словам интернет-инсайдеров, массовое производство кристаллов, выполненных по 4-нм техпроцессу, начнётся уже в четвёртом квартале 2021 года. Ранее, напомним, планировалось «запустить процесс» лишь в начале 2022 года.