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Apple заказала процессоры нового поколения для будущих компьютеров и ноутбуков
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В последние несколько недель по сети ходит множество разговоров о новом поколении ноутбуков и компьютеров Apple, которые будут работать на базе чипа M1X. Теперь же стало известно, что купертиновцы уже сделали первый заказ на процессоры нового поколения для будущих устройств.
Так, если верить данным MacRumors, яблочная компания обратилась за помощью к TSMC — производитель займётся выпуском 4-нм решений. И именно она продолжит поставлять для Apple системы на чипе (SoC) для новых гаджетов.
При этом, судя по словам интернет-инсайдеров, массовое производство кристаллов, выполненных по 4-нм техпроцессу, начнётся уже в четвёртом квартале 2021 года. Ранее, напомним, планировалось «запустить процесс» лишь в начале 2022 года.