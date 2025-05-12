Apple закажет у TSMC чипов на $60 млрд

TSMC уже продемонстрировала рост выручки за счет 3-нанометровых технологий: в первом квартале 2025 года они составили 22% дохода против 9% годом ранее. Это в значительной степени объясняется заказами от Apple, которая традиционно использует самые современные технологии для своих процессоров. В следующем году ожидается переход на 2-нм чипы, что может ещё сильнее увеличить объем заказов.

По данным тайваньского издания Economic Daily, общая сумма заказов от Apple в 2025 году может достичь 1 триллиона тайваньских долларов (примерно 33 миллиарда долларов США). Это верхняя граница прогноза, тогда как нижняя — 800 миллиардов. В любом случае, даже минимальный прирост составит почти 30% по сравнению с 2024 годом, когда закупки Apple оценивались в 624 миллиарда тайваньских долларов.

Темпы роста будут зависеть от того, насколько быстро заводы TSMC в Аризоне смогут выйти на плановые объемы, а также от успешного внедрения новой 2-нм технологии. Эта технология использует более современные транзисторы на основе нанолистов, что делает ее более производительной по сравнению с предыдущими разработками.