Apple захотела купить Intel

Все три компании, включая Qualcomm, лицензируют технологию ARM и обладают уникальными характеристиками: Apple создает собственные ARM-процессоры для своих устройств, Samsung могла бы стать зарубежной материнской компанией для американского Intel, а Qualcomm может быть заинтересована в приобретении x86-технологий для расширения своей базы.

Intel по-прежнему занимает крупные доли на рынке процессоров для ПК и серверов, однако компания столкнулась с падением стоимости акций на протяжении последних кварталов, что делает её уязвимой для поглощения.

В последние годы Intel инвестировала около $10 млрд в развитие собственной графической архитектуры для встроенных и дискретных решений, а также для ИИ.

Однако проект Xe-HP не достиг необходимых показателей, а производство столкнулось с трудностями, что привело к снижению затрат и утрате лидирующих позиций Intel Foundry.