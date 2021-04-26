Apple захотела снимать сериалы в России

Так, создатели iPhone, якобы, встретились с представителями 1–2–3 Production, «Водород», Yellow, Black & White и другими, передают Известия. При этом помимо сериалов, студии могут заняться производством иного рода контента, который будет выходить исключительно на платформе Apple.

Отметим, что Apple TV+ официально доступен на территории России. Договорённости с отечественными производителями, по всей видимости, будут нацелены на популяризацию онлайн-сервиса на территории страны.

Что интересно, эксперты отрасли уже какое-то время заявляют, что разработка сериалов в регионах превращается во всеобщий тренд. С его помощью интернет-платформы могут качественно увеличивать лояльность аудитории.