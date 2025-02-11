Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2025, 22:03
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Apple заключила партнерство с Alibaba для внедрения ИИ в Китае

Компания решает проблемы с продажами в стране
Apple, столкнувшись с трудностями на китайском рынке и снижением продаж iPhone, наконец заключила соглашение с китайским гигантом Alibaba. В рамках этого партнерства компания будет внедрять функции искусственного интеллекта (ИИ) в свои устройства, такие как iPhone, iPad и Mac, для китайских пользователей.
Apple заключила партнерство с Alibaba для внедрения ИИ в Китае

© Ferra.ru

Как сообщает The Information, для того чтобы запуск ИИ-услуг был возможен в Китае, Apple пришлось найти местного партнера. Согласно китайским законодательным ограничениям, американский технологический гигант не может реализовать свои функции ИИ в стране без сотрудничества с китайской компанией.

Это сотрудничество с Alibaba стало частью стратегии Apple по улучшению программного обеспечения, чтобы противостоять растущей конкуренции со стороны местных брендов, таких как Huawei и Vivo. Apple надеется, что новые возможности ИИ помогут повысить привлекательность ее устройств для китайских пользователей.

Согласно информации, представленной инсайдером, Apple и Alibaba уже подали разработанные функции для одобрения китайским регулятором в области киберпространства, что свидетельствует о значительном прогрессе партнерства.

Apple также анонсировала, что в апреле с выходом iOS 18.4 будет добавлена поддержка китайского языка для Apple Intelligence — одного из ключевых элементов новой линейки ИИ-функций компании.