Apple заключила партнерство с Alibaba для внедрения ИИ в Китае

Как сообщает The Information, для того чтобы запуск ИИ-услуг был возможен в Китае, Apple пришлось найти местного партнера. Согласно китайским законодательным ограничениям, американский технологический гигант не может реализовать свои функции ИИ в стране без сотрудничества с китайской компанией.

Это сотрудничество с Alibaba стало частью стратегии Apple по улучшению программного обеспечения, чтобы противостоять растущей конкуренции со стороны местных брендов, таких как Huawei и Vivo. Apple надеется, что новые возможности ИИ помогут повысить привлекательность ее устройств для китайских пользователей.

Согласно информации, представленной инсайдером, Apple и Alibaba уже подали разработанные функции для одобрения китайским регулятором в области киберпространства, что свидетельствует о значительном прогрессе партнерства.

Apple также анонсировала, что в апреле с выходом iOS 18.4 будет добавлена поддержка китайского языка для Apple Intelligence — одного из ключевых элементов новой линейки ИИ-функций компании.