Apple закрыла доступ к платформе разработки бизнес-приложений в России

По данным источников РБК, Apple заранее уведомила разработчиков о предстоящем отключении. Владельцы Enterprise-сертификатов получили письма с предупреждением, что их сертификаты перестанут действовать с середины февраля.

Руководитель iOS-разработки компании red_mad_robot Александр Тузовский подтвердил, что доступ был полностью закрыт. Глава Touch Instinct Дмитрий Костин сообщил, что все данные, связанные с программой, были удалены, и теперь разработчики не могут пользоваться этим инструментом.

На данный момент у российских компаний нет прямой альтернативы ADEP.