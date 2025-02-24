Apple закрыла доступ к платформе разработки бизнес-приложений в России

Опубликовано 24 февраля 2025, 15:511 мин.
Apple закрыла доступ к платформе разработки бизнес-приложений в РоссииСервис перестал работать с 12 февраля
12 февраля Apple закрыла доступ российских разработчиков к программе Apple Developer Enterprise Program (ADEP), что привело к остановке работы корпоративных iOS-приложений. Эта программа позволяла компаниям создавать и распространять собственные приложения среди сотрудников без публикации в App Store.
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По данным источников РБК, Apple заранее уведомила разработчиков о предстоящем отключении. Владельцы Enterprise-сертификатов получили письма с предупреждением, что их сертификаты перестанут действовать с середины февраля.
Руководитель iOS-разработки компании red_mad_robot Александр Тузовский подтвердил, что доступ был полностью закрыт. Глава Touch Instinct Дмитрий Костин сообщил, что все данные, связанные с программой, были удалены, и теперь разработчики не могут пользоваться этим инструментом.
На данный момент у российских компаний нет прямой альтернативы ADEP.