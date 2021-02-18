Apple заменит алюминий на стекло в новых беспроводных наушниках

Судя по данному документу, новая технология идеально ложится под конструкцию уже вышедших Apple AirPods Max. Из этого следует, что новый материал может дебютировать либо в новой ревизии устройства, либо в новой модификации, которую могут анонсировать с одним из ближайших новых продуктов бренда.