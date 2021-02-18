Наука и технологии
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Apple заменит алюминий на стекло в новых беспроводных наушниках
AirPods Max Plus? AirPods Max 2?
В сети появилась информация о новом патенте компании Apple. Согласно ему, купертиновцы разработали качественный метод замены алюминиевых чашечек для наушников на стеклянные.
Судя по данному документу, новая технология идеально ложится под конструкцию уже вышедших Apple AirPods Max. Из этого следует, что новый материал может дебютировать либо в новой ревизии устройства, либо в новой модификации, которую могут анонсировать с одним из ближайших новых продуктов бренда.
Издание AppleInsider отмечает, что яблочная компания не будет пионером в данной области. Так, та же немецкая Sennheiser внедряет стекло в чашечки наушников HD 820 на протяжении последних нескольких лет.