Apple заменит собственный ИИ в Siri технологиями OpenAI или Anthropic

На текущем этапе Apple проводит переговоры с обеими компаниями, обсуждая возможность адаптации их языковых моделей под собственную облачную инфраструктуру. Речь идет о внедрении таких ИИ, как ChatGPT или Claude, которые потенциально смогут заменить внутреннюю разработку — Apple Foundation Models.

Apple уже использует ChatGPT в Siri для поиска в интернете, а в iOS 26 планируется расширить его возможности. Однако вопрос о полной интеграции стороннего ИИ остается открытым, в том числе из-за финансовых разногласий.