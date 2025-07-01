Apple заменит собственный ИИ в Siri технологиями OpenAI или Anthropic

Опубликовано 01 июля 2025, 18:451 мин.
Apple заменит собственный ИИ в Siri технологиями OpenAI или AnthropicКомпания рассматривает отказ от своих моделей в пользу сторонних
Apple рассматривает возможность использования стороннего искусственного интеллекта (ИИ) от OpenAI или Anthropic в работе голосового помощника Siri. Это решение может стать поворотным моментом для компании, которая долгое время делала ставку исключительно на собственные технологии.
На текущем этапе Apple проводит переговоры с обеими компаниями, обсуждая возможность адаптации их языковых моделей под собственную облачную инфраструктуру. Речь идет о внедрении таких ИИ, как ChatGPT или Claude, которые потенциально смогут заменить внутреннюю разработку — Apple Foundation Models.
Apple уже использует ChatGPT в Siri для поиска в интернете, а в iOS 26 планируется расширить его возможности. Однако вопрос о полной интеграции стороннего ИИ остается открытым, в том числе из-за финансовых разногласий.