Apple запатентовала двойной автофокус для четких фото в любых условиях

Согласно патентной документации, система использует два лазерных излучателя, которые отправляют импульсы под разными углами. Это позволяет камере мгновенно вычислять расстояние до объекта и настраивать фокус. Если показания датчиков расходятся, устройство автоматически переключается на стандартный режим автофокусировки.

Главное преимущество новинки — устранение распространенных проблем: бликов от воды, стекла или металлических поверхностей. Дополнительный лазерный луч повышает точность определения глубины сцены, что особенно полезно при съемке в движении.

Весь процесс фокусировки занимает доли секунды, что избавляет пользователей от необходимости вручную настраивать резкость.