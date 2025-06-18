Наука и технологии
Опубликовано 18 июня 2025, 18:13
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Apple запатентовала двойной автофокус для четких фото в любых условиях

Новая система поможет снимать без размытия даже через стекло
Компания Apple запатентовала систему двойного автофокуса для будущих iPhone. Технология позволит делать четкие снимки даже через стекло движущегося автомобиля или в условиях слабого освещения.
Apple запатентовала двойной автофокус для четких фото в любых условиях
© Hussam Abd

Согласно патентной документации, система использует два лазерных излучателя, которые отправляют импульсы под разными углами. Это позволяет камере мгновенно вычислять расстояние до объекта и настраивать фокус. Если показания датчиков расходятся, устройство автоматически переключается на стандартный режим автофокусировки.

Главное преимущество новинки — устранение распространенных проблем: бликов от воды, стекла или металлических поверхностей. Дополнительный лазерный луч повышает точность определения глубины сцены, что особенно полезно при съемке в движении.

Весь процесс фокусировки занимает доли секунды, что избавляет пользователей от необходимости вручную настраивать резкость.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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