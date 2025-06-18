Apple запатентовала двойной автофокус для четких фото в любых условиях

Опубликовано 18 июня 2025, 18:131 мин.
Apple запатентовала двойной автофокус для четких фото в любых условияхНовая система поможет снимать без размытия даже через стекло
Компания Apple запатентовала систему двойного автофокуса для будущих iPhone. Технология позволит делать четкие снимки даже через стекло движущегося автомобиля или в условиях слабого освещения.
Согласно патентной документации, система использует два лазерных излучателя, которые отправляют импульсы под разными углами. Это позволяет камере мгновенно вычислять расстояние до объекта и настраивать фокус. Если показания датчиков расходятся, устройство автоматически переключается на стандартный режим автофокусировки.
Главное преимущество новинки — устранение распространенных проблем: бликов от воды, стекла или металлических поверхностей. Дополнительный лазерный луч повышает точность определения глубины сцены, что особенно полезно при съемке в движении.
Весь процесс фокусировки занимает доли секунды, что избавляет пользователей от необходимости вручную настраивать резкость.