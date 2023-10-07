Apple запатентовала микродинамик для одежды, который будет выглядить как коммуникатор

Динамик будет располагаться на воротнике, но в документации отмечено, что расположить устройство можно на любой части предмета одежды. В виде коммуникатора устройство выполнено для того, чтобы с его помощью можно было общаться по телефону и слушать музыку, передаваемую направленными волнами. За счёт этого окружающие люди почти не будут слышать музыку.

Это очередная из множества патентных заявок Apple, поданных за последнее время. Но будет ли реализован патент, неизвестно.