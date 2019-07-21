Apple запатентовала рыночный прилавок

Например, патенты под номерами с 1900038.1M001 по .1M003 описывают розничную выставочную витрину для выкладки товара. Из описания неясно, предназначается она для фирменной розницы с магазинами Apple Store или для спецотделов в более крупных маркетах, вроде Best Buy. В принципе, ничего примечательного, кроме самого факта патента, в этих витринах нет.

Также запатентован «пузатый» чехол с аккумулятором для iPhone XS и XS Max, анимированный интерфейс для приложений работы с дополненной реальности и режим рации для смарт-часов Apple Watch.