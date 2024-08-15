Apple запатентовала «умное» кольцо для работы с дополненной реальностью

Опубликовано 15 августа 2024, 04:30
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Apple запатентовала «умное» кольцо для работы с дополненной реальностьюХарактеристики пока неизвестны
В каталогах Ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) США появилась новая разработка от Apple — «умное» кольцо, которое будет работать в изолированном режиме, но сможет передавать информацию на другие устройства.
Носимый девайс будет собирать данные об активности пользователя, предлагая сводку о здоровье. При этом кольцо можно будет использовать в связке с гарнитурой дополненной реальности. Очевидно, речь идёт об Apple Vision Pro.
Предполагается, что работа кольца вместе гарнитурой сможет повысить точность работы шлемов виртуальной и дополненной реальности, разработанных Apple. Носимый гаджет можно будет использовать для более точного ввода текста, настройки гарнитуры.
Источник:9to5Mac
Автор:Андрей Кадуков
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