Apple запатентовала «умное» кольцо для работы с дополненной реальностью

Носимый девайс будет собирать данные об активности пользователя, предлагая сводку о здоровье. При этом кольцо можно будет использовать в связке с гарнитурой дополненной реальности. Очевидно, речь идёт об Apple Vision Pro.

Предполагается, что работа кольца вместе гарнитурой сможет повысить точность работы шлемов виртуальной и дополненной реальности, разработанных Apple. Носимый гаджет можно будет использовать для более точного ввода текста, настройки гарнитуры.