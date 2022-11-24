Наука и технологии
17:08, 24 ноября 2022
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Apple запланировала купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»

Внезапно

Apple — самая дорогая компания планеты. Удивительно, что имеющиеся у неё деньги до сих пор не выбрались за пределы IT-индустрии.

Apple запланировала купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»

Фото: techcrunch.com/

Но совсем скоро ситуация может измениться. Если верить британскому изданию Daily Star, купертиновцы рассматривают возможность приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» у действующих владельцев за почти 7 млрд евро.

На фоне более ранних слухов о том, что братья Глейзеры (текущие владельцы клуба) согласились рассмотреть возможность продажи «Манчестер Юнайтед», свежие слухи звучат правдоподобно.

По данным источника Daily Star, руководство Apple выразило заинтересованность в приобретении манчестерской команды.

Отметим, что ранее яблочная корпорация скупала исключительно «айтишные» компании. Приобретение футбольного клуба может стать первым вложением бренда во что-то за пределами технологического рынка.

Источник:Daily Star
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