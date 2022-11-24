Apple запланировала купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»

Но совсем скоро ситуация может измениться. Если верить британскому изданию Daily Star, купертиновцы рассматривают возможность приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» у действующих владельцев за почти 7 млрд евро.

На фоне более ранних слухов о том, что братья Глейзеры (текущие владельцы клуба) согласились рассмотреть возможность продажи «Манчестер Юнайтед», свежие слухи звучат правдоподобно.

По данным источника Daily Star, руководство Apple выразило заинтересованность в приобретении манчестерской команды.

Отметим, что ранее яблочная корпорация скупала исключительно «айтишные» компании. Приобретение футбольного клуба может стать первым вложением бренда во что-то за пределами технологического рынка.