Apple запрещает Голливуду порочить "честное имя" iPhone

Так, производитель iPhone буквально запрещает всему Голливуду порочить “честное имя” своего смартфона, в результате чего вы никогда не встретите в кино злодея, который пользовался бы мобильным телефоном от Apple. Об этом рассказал режиссер Раян Джонсон в рамках интервью Vanity Fair.

”Есть одна забавная вещь, я не знаю, должен ли я говорить об этом или нет... Ведь это может сразу раскрыть карты зрителям в моем следующем фильме, но я все равно скажу, так как это очень интересно. Apple... они позволяют вам использовать iPhone в фильмах, но (и это очень важно) плохие парни на экране не могут иметь смартфоны iPhone. Так что теперь каждый режиссер, в фильме которого есть злодей, захочет убить меня”, — рассказал постановщик таких фильмов как “Петля времени”, “Достать ножи”, “Звездные Войны: Последний джедай” и т.д.