Apple запретила сотрудникам обсуждать разницу в зарплате в корпоративном мессенджере

Если быть точнее, то Apple запретила сотрудникам создавать канал в мессенджере, в котором обсуждалось бы различие денежного вознаграждения у мужчин и женщин, пишет The Verge.

В качестве формальной причины такого запрета яблочники назвали то, что каналы в Slack «предназначены для ведения бизнеса Apple и должны продвигать работу, результаты или миссию отделов и команд».

При этом работники компании уже заявили, что в корпоративном Slack имеются каналы «fun-dogs», «gaming» и «dad-jokes», которые явно нарушают это же внутреннее правило корпорации. Но их никто не блокирует.