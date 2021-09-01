Apple запретила сотрудникам обсуждать разницу в зарплате в корпоративном мессенджере

Наука и технологии
Сегодня в 13:11
Apple запретила сотрудникам обсуждать разницу в зарплате в корпоративном мессенджереИ даже дала запрету какое-никакое объяснение
Компания Apple в очередной раз оказалась в кругу корпоративного скандала. На этот раз речь идёт о запрете купертиновцев обсуждать в корпоративном мессенджере Slack вопросы, связанные с зарплатой.
Если быть точнее, то Apple запретила сотрудникам создавать канал в мессенджере, в котором обсуждалось бы различие денежного вознаграждения у мужчин и женщин, пишет The Verge.
В качестве формальной причины такого запрета яблочники назвали то, что каналы в Slack «предназначены для ведения бизнеса Apple и должны продвигать работу, результаты или миссию отделов и команд».
При этом работники компании уже заявили, что в корпоративном Slack имеются каналы «fun-dogs», «gaming» и «dad-jokes», которые явно нарушают это же внутреннее правило корпорации. Но их никто не блокирует.