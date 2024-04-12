Apple запретила сторонним приложениям использовать камеры в Vision Pro

На это пожаловались разработчики. Некоторые дали интервью американскому изданию The Information. Так, один из разработчиков приложений для гарнитуры, Энтони Витилло, придумавший фитнес-игру HitMotion рассказал, что хотел бы, чтобы гарнитура позволяла пользователям взаимодействовать с реальными предметами, например с боксёрскими перчатками. Но сделать это невозможно из-за блокирования гарнитурой камер для приложения.

Другой разработчик, Калани Хелекунихи, рассказал, что создал апп для пользователей Vision Pro с ограниченными возможностями. Однако использовать необходимые функции — описание предметов, к которым человек притрагивается, — нельзя ввиду запрета на использование камер.

Опрошенные The Information эксперты считают, что Apple могла пойти на этот шаг из-за стремления к всецелому обеспечению конфиденциальности пользователей, и чтобы избежать дурной славы «умных» очков Google Glass, когда окружающие носителя гаджета люди опасались наличия камер и тайной слежки.