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Приложения
Опубликовано 12 апреля 2024, 12:00
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Apple запретила сторонним приложениям использовать камеры в Vision Pro

Разработчики этим недовольны
Apple в погоне за усилением конфиденциальности на всех уровнях запретила сторонним приложениям для гарнитуры Vision Pro использовать встроенные камеры.
Apple запретила сторонним приложениям использовать камеры в Vision Pro
© Mylo Kaye / Unsplash

На это пожаловались разработчики. Некоторые дали интервью американскому изданию The Information. Так, один из разработчиков приложений для гарнитуры, Энтони Витилло, придумавший фитнес-игру HitMotion рассказал, что хотел бы, чтобы гарнитура позволяла пользователям взаимодействовать с реальными предметами, например с боксёрскими перчатками. Но сделать это невозможно из-за блокирования гарнитурой камер для приложения.

Другой разработчик, Калани Хелекунихи, рассказал, что создал апп для пользователей Vision Pro с ограниченными возможностями. Однако использовать необходимые функции — описание предметов, к которым человек притрагивается, — нельзя ввиду запрета на использование камер.

Опрошенные The Information эксперты считают, что Apple могла пойти на этот шаг из-за стремления к всецелому обеспечению конфиденциальности пользователей, и чтобы избежать дурной славы «умных» очков Google Glass, когда окружающие носителя гаджета люди опасались наличия камер и тайной слежки.

Источник:The Information
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#гарнитура
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#Vision Pro
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#Apple
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#приложения
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#камеры