Apple запускает виртуальную кредитную карту Apple Card

Компания Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card. Для запуска сервиса компания сотрудничает с банком Goldman Sachs и платёжной системой Mastercard.

Apple Card получил интерфейс в стиле мобильных банковских приложений с историей транзакций, категориями расходов и так далее. Для начала работы потребуется просто зарегистрироваться в приложении Apple Pay. При этом существует привязка к конкретному устройству, на котором карта была активирована.

Также для карты предусмотрен ежедневный кешбэк Daily Cash. Он будет начисляться ежедневно, каждый раз, как пользователь тратит средства с карты — 2% со всех покупок, а с покупок в магазинах Apple, в том числе онлайн-магазинах — 3%.

Apple планирует, что карта будет работать с местными банками в разных странах по всему миру, так что можно ожидать запуска и в России рано или поздно. Изначальный запуск Apple Card состоится в США летом.

Интересно, судя по слайдам с презентации Apple, в США Apple Pay принимают 70% торговых точек, а в России — 85%.