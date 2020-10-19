Наука и технологии
Сегодня 20:25
Apple запустила аналог телеканала MTV в своем музыкальном сервисе
С живыми шоу и премьерами клипов
Осень 2020 года может оказаться одной из самых продуктивных для Apple — компания уже провела две презентации, на которых показала новые планшеты, “умные” часы и смартфоны. Сейчас же она запустила аналог телеканала MTV с музыкальными видео, живыми шоу и различными мероприятиями. И все это доступно в собственном музыкальном сервисе компании — Apple Music.
Называется новый продукт яблочной корпорации Music TV, а доступ к нему, помимо Apple Music, можно получить через приложение Apple TV, сообщает MacRumors. Причем для того, чтобы сделать это, в видеосервисе придется отмотать ленту с контентом до самого низа, в то время как в Apple Music достаточно зайти во вкладку “Обзор”.
Заявляется, что в четверг, 22 октября, пользователи смогут принять онлайн-участие в праздновании запуска нового альбома певца Брюса Спрингстина, а уже на следующий день, в пятницу, на базе Apple Music TV состоится эксклюзивная премьера двух музыкальных видеоклипов — на песню 777 Joji и Gorgeous рэпера Saint Jhn. При этом в Apple пообещали представлять новые клипы каждую пятницу.