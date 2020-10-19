Apple запустила аналог телеканала MTV в своем музыкальном сервисе

Осень 2020 года может оказаться одной из самых продуктивных для Apple — компания уже провела две презентации, на которых показала новые планшеты, “умные” часы и смартфоны. Сейчас же она запустила аналог телеканала MTV с музыкальными видео, живыми шоу и различными мероприятиями. И все это доступно в собственном музыкальном сервисе компании — Apple Music.