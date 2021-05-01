Apple запустила продажи восстановленных "умных" часов Watch Series 6 и Watch SE

Так, восстановленную версию Apple Watch Series 6 можно купить за 339 долларов, что, в свою очередь, дешевле на 60 долларов стоимости новой модели. В то же время, приобрести Watch SE можно на 40 долларов меньше стоимости новых часов, а именно за 239 долларов. Причем эти цены относятся к базовым моделям. Еще больше сэкономить можно на покупке более продвинутых. В частности, восстановленный Watch SE, выполненный в корпусе из нержавеющей стали, можно купить на 100 долларов меньше.

Отметим, что восстановленные версии проходят проверку в Apple, очищаются и переупаковываются в новую коробку с новыми аксессуарами. Более того, на них также действует годовая гарантия.