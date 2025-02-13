Apple запустило масштабное исследование для изучения здоровья человека

Главная цель проекта — лучше понять, как данные, собираемые устройствами Apple, могут использоваться для прогнозирования, мониторинга и управления состоянием здоровья пользователей. В будущем это поможет компании внедрять новые медицинские функции в Apple Watch, AirPods и другие продукты.

По словам ведущего исследователя и кардиолога Кэлума Макрея, технологии пока лишь начали раскрывать свой потенциал в медицине. Новый проект позволит глубже изучить взаимосвязь между различными показателями здоровья, которые фиксируют гаджеты.

Исследование будет охватывать такие области, как сон, дыхание, метаболизм, когнитивные функции, сердечно-сосудистая система, репродуктивное здоровье и психическое состояние. Участие в программе пока доступно только для жителей США через приложение Research.

Apple уже внедрила в свои устройства ряд медицинских функций, таких как Walking Steadiness на iPhone и приложение Vitals на Apple Watch. Компания намерена продолжать исследования, чтобы предоставить пользователям еще больше полезных инструментов для контроля за своим здоровьем.

Когда появятся первые результаты Apple Health Study, пока неизвестно.