Apple запустит собственную рассрочку для покупки товаров

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Apple запустит собственную рассрочку для покупки товаровСначала Apple Pay, затем Apple Card, а теперь и это?
Несколько лет назад Apple представила собственную банковскую карту — Apple Card. Видимо, компания вошла во вкус, раз решила предложить своим пользователям новую услугу — Apple Pay Later.
IT-корпорация будет предлагать оплачивать покупки четырьмя беспроцентными платежами через каждые две недели либо с процентами, но в течение нескольких месяцев. По данным Bloomberg, рассрочка будет распространяться не только на продукты Apple.
На данный момент сообщается о намерении яблочной компании сотрудничать с банком Goldman Sachs — именно он выступит в качестве кредитора для займов клиентов Apple.
Что интересно, по последней информации, новая услуга не потребует наличия карты Apple Card. Достаточно лишь иметь любое устройство компании, которое поддерживает систему Apple Pay.
О сроках запуска Apple Pay Later пока не сообщается.