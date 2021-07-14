Apple запустит собственную рассрочку для покупки товаров

IT-корпорация будет предлагать оплачивать покупки четырьмя беспроцентными платежами через каждые две недели либо с процентами, но в течение нескольких месяцев. По данным Bloomberg, рассрочка будет распространяться не только на продукты Apple.

На данный момент сообщается о намерении яблочной компании сотрудничать с банком Goldman Sachs — именно он выступит в качестве кредитора для займов клиентов Apple.

Что интересно, по последней информации, новая услуга не потребует наличия карты Apple Card. Достаточно лишь иметь любое устройство компании, которое поддерживает систему Apple Pay.

О сроках запуска Apple Pay Later пока не сообщается.