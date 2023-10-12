Apple заработала почти 20% своей прибыли за счёт денег Google

Это соглашение, а также другие подобные ему, сейчас находятся под угрозой. Основной интерес в этом деле, который начался в прошлом месяце, заключается в Соглашении об информационных услугах (ISA) между Apple и Google.

В ходе судебного процесса, это соглашение выделяется как один из основных примеров антиконкурентного поведения. «Мы считаем, что существует вероятность того, что федеральные суды вынесут решение против Google и заставят его прекратить свою сделку по поиску с Apple», — говорится в отчёте Bernstein.

Эксперты оценивают стоимость ISA в $18-20 млрд в год от Google к Apple, что составляет 14-16% годовой операционной прибыли Apple.