Apple заработала почти 20% своей прибыли за счёт денег Google

07:25, 12 октября 2023
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Apple заработала почти 20% своей прибыли за счёт денег GoogleИ так каждый год
Google ежегодно выплачивает Apple от $18 до $20 млрд, чтобы оставаться главным поисковиком на iPhone.
Это соглашение, а также другие подобные ему, сейчас находятся под угрозой. Основной интерес в этом деле, который начался в прошлом месяце, заключается в Соглашении об информационных услугах (ISA) между Apple и Google.
В ходе судебного процесса, это соглашение выделяется как один из основных примеров антиконкурентного поведения. «Мы считаем, что существует вероятность того, что федеральные суды вынесут решение против Google и заставят его прекратить свою сделку по поиску с Apple», — говорится в отчёте Bernstein.
Эксперты оценивают стоимость ISA в $18-20 млрд в год от Google к Apple, что составляет 14-16% годовой операционной прибыли Apple.