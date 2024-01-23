Apple защитила линзы Zeiss для шлема Vision Pro от подделок при помощи QR-проверки

Эти линзы, предназначенные для улучшения визуального опыта пользователей, теперь оснащены уникальной системой защиты от подделок.

Каждая пара линз Zeiss для Vision Pro снабжена индивидуальным кодом, который необходимо сканировать для успешного подключения к шлему.

Этот код расположен на упаковке линз и используется для верификации подлинности продукта. После правильного подключения линзы фиксируются в шлеме с помощью магнитов.

Кроме того, на внутренней стороне крепления линзы имеется уникальный серийный номер, что дополнительно повышает уровень безопасности.

Официальная цена корректирующих линз составляет $149, а стандартные линзы для чтения доступны по цене $99.