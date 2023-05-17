Ваши деньги тоже в этом числе: Apple спасла $2 млрд от воровства у пользователей iPhone

В рамках борьбы с мошенничеством, Apple прекратила действие 428 тыс аккаунтов разработчиков за потенциально мошенническую активность, деактивировала 282 млн подозрительных аккаунтов и заблокировала создание 105 млн профилей разработчиков из-за подозрения в мошеннических действиях.

Apple сообщает, что в нескольких случаях в прошлом году команда по проверке приложений обнаружила программы, использующие вредоносный код с потенциалом кражи учётных данных пользователей.

В некоторых случаях команда обнаружила приложения, которые маскировались под безобидные платформы для управления финансами, но на деле представляли из себя вредонос.