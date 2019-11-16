Apple заставят открыть доступ для Google Pay на iPhone

Так, в случае принятия закона представителями Федерального совета, он официально начнет действовать со следующего года, что обяжет Apple сделать доступ к NFC открытым для различных банковских приложений и сервисов. Именно так будет достигнута конкурентная среда на рынке мобильных платежей, а владельцы iPhone смогут расплачиваться с помощью приложения банка, а не Apple Pay.

Отмечается, что в новом законе нет конкретного упоминания Apple, однако указано, что все операторы в сфере электронных платежей обязаны открыть доступ конкурентам за адекватную цену. Несмотря на то, что таким образом Apple сможет заработать на предоставлении доступа к NFC, также компания лишится получения комиссии с оплаты через Apple Pay.

”Мы удивлены тем, как внезапно был введён этот закон. Мы опасаемся, что законопроект может навредить удобству пользователей и защите данных и финансовой информации”, - прокомментировала пресс-служба Apple.