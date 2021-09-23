Apple завершила создание собственного шлема виртуальной реальности

По крайней мере, это следует из свежего заявления аналитического агентства DigiTimes. Её специалисты опубликовали отчёт, в котором сообщается об окончании разработки и тестирования нового продукта Apple.

Его массовое производство начнётся уже во втором квартале 2022 года, то есть в период с апреля по июнь, передаёт MacRumors. Что интересно, VR-шлем от яблочной корпорации также будет поддерживать и AR-режим, говорится в утечках.

Если же говорить о сроках анонса устройства, то ожидается, что шлем представят в рамках осенней презентации. Возможно даже, что это будет долгожданный «One more thing» в рамках шоу, посвящённого iPhone 14.