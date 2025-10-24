Applied Materials сократит 4% сотрудников из-за новых экспортных ограничений

Компания сообщила, что расходы на увольнения составят от 160 до 180 миллионов долларов, большая часть из которых будет отражена в четвертом квартале 2025 финансового года.

Причиной реструктуризации стали ужесточенные экспортные правила США, ограничивающие поставки оборудования и технологий в Китай и другие страны. Эти меры затруднили экспорт отдельных компонентов и услуг без специальной лицензии. Applied Materials ранее оценивала возможные потери выручки в 600 миллионов долларов в 2026 году из-за новых ограничений.

По данным отчета компании, на 27 октября 2024 года в штате было около 35,700 сотрудников. Руководство заявило, что планирует упростить процессы принятия решений и повысить эффективность работы, чтобы подготовиться к будущему росту бизнеса.