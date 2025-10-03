Applied Materials спрогнозировала снижение выручки из-за экспортных ограничений

Опубликовано 03 октября 2025, 22:301 мин.
Applied Materials спрогнозировала снижение выручки из-за экспортных ограниченийКомпания ожидает падение на $600 млн в 2026 году
Американский производитель оборудования для полупроводников Applied Materials сообщил о возможном снижении выручки на 600 миллионов долларов в 2026 финансовом году. Причиной стали новые правила США, расширившие ограничения на экспорт.
По данным компании, новые меры затруднят поставки ряда продуктов, комплектующих и сервисов для клиентов из Китая без получения специальных лицензий. В четвертом квартале 2025 года влияние ограничений оценивается дополнительно в 110 миллионов долларов.
Ранее Министерство торговли США внесло в черный список дочерние структуры компаний, уже находящихся под санкциями, чтобы пресечь обход экспортного контроля через аффилированные организации. Это решение затронуло не только полупроводниковую отрасль, но и производителей авиационной и медицинской техники.