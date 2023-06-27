AR-гарнитура Apple Vision Pro будет продаваться только по записи

Вместо того, чтобы размещать AR-шлем на полках офлайн-магазинов, компания будет требовать от покупателей предварительной записи для подтверждения покупки. Кроме того, Apple создаст в них отдельные зоны, где пользователи смогут протестировать устройство перед покупкой.

Отметим, что подобная стратегия не нова для Apple. В прошлом компания уже использовала подобный подход при запуске первых Apple Watch в 2015 году.

В специальных зонах магазинов пользователи смогут не только опробовать Apple Vision Pro, но и выбрать подходящий размер ремешка и другие аксессуары.

Предполагается, что такой подход позволит Apple создать ощущение эксклюзивности и удовлетворить требования покупателей, которые инвестируют значительную сумму денег в AR-гарнитуру.

Кроме того, это может стать возможностью для компании предложить дополнительные аксессуары, например, дорогой ремешок или рецептурные линзы для пользователей со зрительными проблемами.

Напомним, что релиз Apple Vision Pro намечен на начало 2024 года.