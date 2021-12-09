AR-шлем Apple сможет переключаться между дополненной и виртуальной реальностями на лету

AR-шлем Apple сможет переключаться между дополненной и виртуальной реальностями на летуИ это при весе немногим больше последнего iPhone
Так, например, теперь стало известно, что компания готовит, возможно, самую лёгкую подобную гарнитуру на рынке. По словам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, девайс будет весить около 300-400 г. Для сравнения, iPhone 13 Pro Max весит 240 г.
Ещё одной особенностью шлема должна стать возможность моментального переключения между режимами виртуальной (VR) и дополненной реальностей (AR). Это означает, что устройство будет достаточно универсальным с точки зрения отображения контента разных форматов.
Напомним, что ранее господин Куо уже заявлял, что AR-шлем Apple получит чип, сопоставимый по мощности с M1 — его, например, используют в новейших iMac и MacBook Air. При этом дополнительно, в качестве вспомогательного чипа, будет использовать микросхема, которая возьмёт на себя обработку 4K-контента в VR.
На данный момент нет точных сведений о стоимости новинки от Apple. По прогнозам аналитиков, цена составит около 1000 долларов (73,5 тыс рублей).