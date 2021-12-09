AR-шлем Apple сможет переключаться между дополненной и виртуальной реальностями на лету

Так, например, теперь стало известно, что компания готовит, возможно, самую лёгкую подобную гарнитуру на рынке. По словам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, девайс будет весить около 300-400 г. Для сравнения, iPhone 13 Pro Max весит 240 г.

Ещё одной особенностью шлема должна стать возможность моментального переключения между режимами виртуальной (VR) и дополненной реальностей (AR). Это означает, что устройство будет достаточно универсальным с точки зрения отображения контента разных форматов.

Напомним, что ранее господин Куо уже заявлял, что AR-шлем Apple получит чип, сопоставимый по мощности с M1 — его, например, используют в новейших iMac и MacBook Air. При этом дополнительно, в качестве вспомогательного чипа, будет использовать микросхема, которая возьмёт на себя обработку 4K-контента в VR.

На данный момент нет точных сведений о стоимости новинки от Apple. По прогнозам аналитиков, цена составит около 1000 долларов (73,5 тыс рублей).