AR-шлем Apple Vision Pro начнут продавать позже запланированного и лишь по предварительной записи

Изначально планировавшийся к выпуску в январе 2024 года, этот инновационный продукт теперь ожидается в марте.

Купертиновцы, известные своим стремлением к совершенству, внимательно подходят к релизу Vision Pro. Продажи начнутся в США, а затем распространятся на другие страны.

Уникальность ситуации заключается в том, что покупка будет возможна только по предварительной записи, исключительно в розничных магазинах Apple или через онлайн-магазин компании.

Это решение подчеркивает желание Apple тщательно контролировать первый опыт пользователей с новой носимой платформой.

Причины задержки кроются в финальных этапах тестирования устройства и подготовке дистрибутивных планов. В последних бета-версиях visionOS уже присутствуют обучающие видео и материалы, что свидетельствует о приближении к завершению разработки программного обеспечения.

Также в текущей бета-версии iOS 17.2 появились функции, связанные с Vision Pro, включая передачу через AirPlay и возможность создания пространственных видео на моделях iPhone 15 Pro.

Стоимость шлема начинается от $3499, и, как и в случае с Apple Watch, перед запуском продукта ожидается проведение медиа-мероприятия весной.