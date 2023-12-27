AR-шлем Apple Vision Pro получит чехол в форме маски для сна. Опубликовано первое фото

Инсайдер под ником cesarberardini поделился секретными рендерами этого аксессуара. На фотографиях виден сетчатый кейс, который предназначен для защиты внешнего стекла гарнитуры.

Материал чехла будет мягким, но плотным, и внешне напоминает бюстгальтер или трикотажные трусы с резинкой. Ну или маску для сна.

Однако стоит отметить, что кейс будет защищать лишь стекло и только от царапин. В случае падения или неудачной транспортировки в сумке, чехол не спасет дорогостоящее устройство от поломки.