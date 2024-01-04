AR-шлем Apple Vision Pro получит новейший метод отслеживания взгляда

Традиционные устройства отслеживания взгляда не используют поляризованный свет, что ограничивает их возможности.

Например, в процессе могут случайно попадать отражения от ресниц и век, что затрудняет точное распознавание радужки глаза и отслеживание движения глаз. Apple предлагает использовать поляризованный инфракрасный свет для улучшения этих возможностей.

В представленном патенте говорится, что шлем Vision Pro включает систему камер для глаз, состоящую из одной или нескольких инфракрасных камер, которые могут захватывать изображения глаз пользователя.

Эти изображения затем обрабатываются для выполнения функций, таких как распознавание радужки и отслеживание взгляда.

Система также оснащена по крайней мере одним элементом поляризации света, который улучшает производительность устройства за счет улучшения пути света, используемого для захвата изображений глаз или других черт лица пользователя.